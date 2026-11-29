Пять человек ранены в Белгородской области при атаках БПЛА

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате атаки украинских беспилотников пять мирных жителей получили ранения, сообщает в воскресенье региональный оперштаб.

"В селе Казинка Валуйского округа в результате атаки FPV-дрона пострадали четыре человека. Двое мужчин и две женщины с различными осколочными ранениями доставлены в Валуйскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи один мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован, а остальные пациенты продолжат лечение амбулаторно", - говорится в его сообщении в Мах.

Еще один мужчина был ранен в Белгородском округе в результате атаки дрона на грузовой автомобиль. Кроме этого, в селе Головино из-за удара БПЛА повреждено предприятие.

Оперштаб также сообщает, что в городе Шебекино в результате детонации БПЛА повреждены два легковых автомобиля и остекление трех многоквартирных домов.