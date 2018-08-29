Во Владивостоке два человек погибли в перевернувшемся на скорости автомобиле

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Полиция проводит проверку по факту автоаварии в Первомайском районе Владивостока, где погибли два человека.

Авария произошла утром в среду. На место прибыли полицейские и бригада скорой медицинской помощи, но спасти водителя и 23-летнего пассажира не удалось. Они скончались на месте происшествия, сообщает пресс-служба краевой полиции.

Установлено, что водитель автомобиля "Ниссан Лаурель" не справился с управлением, съехал с проезжей части, автомобиль опрокинулся и въехал в гаражный бокс.

По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Выясняются причины и условия, из-за которых возникла аварийная ситуация. Назначено проведение ряда экспертиз.