Пожарные потушили открытое горение на окраине Ростова-на-Дону на площади 10 га

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Открытое горение полностью ликвидировано в очаге природного пожара возле Кумженской рощи в Ростове-на-Дону, сообщили "Интерфаксe" в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

"Тушение пожара было разбито на itcnm участков. К 3:27 по московскому времени четыре из них были потушены. Ликвидация возгорания на пятом продолжалась до утра, шестой участок окарауливают. В 8:47 по московскому времени - ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, природный пожар в районе Кумженской рощи в Ростове-на-Дону произошел во вторник. В течение дня его площадь увеличивалась и достигла 10 гектаров. Огонь повредил линии электропередач, в результате чего до вечера вторника около 10 тыс. жителей города остались без электроэнергии.