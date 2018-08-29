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Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Оренбурга отпущен под домашний арест

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Оренбурга изменил меру пресечения заместителю главы города Геннадию Борисову, обвиняемому в коррупции.

"Обвиняемому изменена мера пресечения с содержания под стражей на домашний арест на срок предварительного следствия до 8 октября", - сообщается в среду на сайте суда.

Отмечается, что заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству в ходе дополнительного допроса признал вину по предъявленному ему обвинению и раскаялся в содеянном. "В настоящее время с заместителем главы города заключено досудебное соглашение о сотрудничестве", - сообщает суд.

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По информации суда, вице-мэр обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и п. "а,в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Как сообщалось со ссылкой на СКР, 9 августа замглавы Оренбурга Геннадий Борисов был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн рублей от гендиректора компании за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.

Через неделю был задержан глава Оренбурга Евгений Арапов.

По данным Следственного комитета РФ, он вместе со своим заместителем Борисовым получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей также за проявление лояльности при строительстве объектов в городе. Следствие отмечало, что из полученной взятки 400 тыс. рублей причиталось Арапову, а 200 тыс. рублей - Борисову.

16 августа суд арестовал Арапова на два месяца.

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Теги: Оренбург, Геннадий Борисов

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