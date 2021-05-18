В мэрию Оренбурга пришли следователи

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В администрации Оренбурга следователи областного управления СКР во вторник проводят оперативные мероприятия, сообщил телеграм-канал мэрии.

По сведениям чиновников, следователи проверяют финансово-хозяйственную деятельность муниципальных учреждений "БиОз", "Комсервис" и "Оренбургсервис" и задают вопросы в том числе вице-мэру по экономике и финансам Светлане Золотаревой.

"Глава города находится на рабочем месте. Администрация Оренбурга работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием СКР по ситуации.