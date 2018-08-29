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Заключенный сбежал из колонии-поселения в ХМАО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы ведут розыск заключенного, сбежавшего в среду из колонии-поселения в Сургуте, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"В среду утром с территории участка колонии-поселения в Сургуте совершил побег 46-летний осужденный. К настоящему времени он не пойман", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина в июне 2017 года был приговорен Нижневартовским городским судом по делу об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п. "З" ч. 2 ст. 112 УК РФ) к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В пресс-службе УФСИН по ХМАО и региональном управлении МВД агентству получить оперативный комментарий не удалось.

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Теги: Сургут, ФСИН России

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