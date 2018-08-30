Помощника отшельницы Лыковой осудили на 18 лет за убийство двух односельчан

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU -Томский областной суд признал 22-летнего жителя деревни Гарь виновным в убийстве двух односельчан и приговорил его к 18 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда в четверг.

Суд установил, что мае 2017 года молодой человек, придя к себе домой, застал там находившихся без его разрешения двух братьев, с которыми у него со школьного времени были неприязненные отношения. Встреча переросла в драку, после которой братья скрылись.

"Прихватив ружье, подсудимый нашел обидчиков и с помощью знакомых вывез их на берег реки Большая Окса, после чего знакомые уехали. Далее молодой человек поочередно застрелил обоих братьев, которые скончались на месте происшествия", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

В суде выяснилось, что молодой человек ранее не привлекался к уголовной ответственности, положительно характеризуется со стороны командования войсковой части, в которой он проходил службу, а также оказывал добровольную помощь отшельнице Агафье Лыковой.

Вместе с тем, убитые братья, как посчитал суд, незаконно вторглись в жилище подсудимого, отрицательно характеризуются односельчанами и участковым, были склонны к воровству, хулиганству, агрессии, злоупотребляли алкоголем.

Их несколько раз привлекали к уголовной ответственности за кражи, грабеж, угон автомобиля, причинение вреда здоровью. Во всех случаях потерпевшими от их действий становились жители деревни Гарь.

Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах.

Семейство состояло из пяти человек: главы Карпа Иосифовича, двух его сыновей и двух дочерей, в том числе 34-летней Агафьи. Долгие годы они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния внешней среды. В 1981 году один за другим умерли трое из детей. В 1988 году ушел из жизни Карп Иосифович.

По воспоминаниям геологов, они словно очутились в 19 веке: семья из пяти человек была одета в домотканую одежду, ходила в берестяной обуви, жила натуральным хозяйством, охотой и рыболовством.

Самая младшая дочь, Агафья, никогда не покидала Саянскую тайгу и не общалась с людьми из "мира". Именно поэтому языковая личность старообрядки нетипична и интересна. В употреблении Агафьи встречаются слова, бытовавшие 6-7 веков назад. Например, слово "лжепослушество", означающее лжесвидетельство уже не употребляется в обыденной речи с 17 века.

В январе 2016 года Лыкова вернулась на свою заимку после лечения в Кемеровской области.