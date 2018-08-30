Выселение "Мемориала" из офиса в Петербурге приостановили

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Власти Петербурга приостановили выселение "Мемориала" из офиса на Разъезжей улице, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко в ответ на обращение депутата Заксобрания Бориса Вишневского.

"Комитетом имущественных отношений приостановлена работа по расторжению договора аренды и выселению Санкт-Петербургской благотворительной историко-просветительской правозащитной общественной организации "Мемориал" из занимаемого помещения", - говорится в ответе, опубликованном депутатом на странице в соцсети.

Комитетом проводится дополнительная работа, о ее результатах губернатор пообещал сообщить до конца сентября.

Ранее "Интерфаксу" сообщали, что "Мемориалу" "в ближайшее время будет направлено уведомление об отказе от договора аренды и необходимости освобождения занимаемого помещения в трехмесячный срок". В комитете отметили, что предоставление альтернативных помещений в случае расторжения договоров аренды по истечению сроков их действия действующим законодательством не предусмотрено. Решение о дальнейшем использовании помещения на Разъезжей, 9, будет принято после освобождения объекта. В комитете не назвали причин расторжения договора, сообщив, что решение об отказе в заключении его на новый срок принято Городской комиссией по распоряжению имуществом голосованием всех участвующих в заседании исполнительных органов госвласти, являющихся членами комиссии.

Ранее исполнительный директор "Мемориала" Галина Школьник сообщила "Интерфаксу", что комитет уведомил "Мемориал" об отказе в продлении аренды помещения, которое правозащитники занимали с декабря 1997 года. Она добавила, что срок аренды помещения на Разъезжей улице у организации закончился в конце февраля 2017 года, но еще с лета 2016 года общество начало просить Смольный о продлении договора. "Нас все это время никто не выселял. В нашем договоре есть пункт о том, что, если стороны не имеют претензий, то договор считается действующим", - добавила Школьник.

Благотворительная историко-просветительская правозащитная организация "Мемориал" занимается юридической, социальной и психологической поддержкой жертв политических репрессий, проводит сбор и обработку сведений о репрессированных.