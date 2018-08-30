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Российские военные получат первый самолет-амфибию в 2019 году

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Контракт на поставку военным трех самолетов-амфибий Бе-200 планируется заключить в ближайшее время, первый самолет Минобороны, как предполагается, получит в 2019 году, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко журналистам в четверг.

"Мы договорились с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева о закупке первой партии из трех самолетов. В ближайшее время уже будет заключен контракт. Все идет по плану, и поступление первого самолета в войска мы ожидаем в 2019 году", - сказал Криворучко.

По его словам, эти самолеты будут выполнены в поисково-спасательной комплектации.

Как сообщил в 2017 году Юрий Борисов, занимавший тогда пост заместителя министра обороны России, Минобороны готово закупать самолеты-амфибии Бе-200 у ТАНТК имени Бериева.

Ранее Минобороны уже заключало с предприятием договор на закупку самолетов, однако контракт был расторгнут из-за невозможности его своевременного выполнения.

Бе-200 - российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК имени Бериева и ранее собиравшийся на Иркутском авиационном заводе. Согласно контракту от 2013 года ТАНТК имени Бериева должен был поставить Минобороны шесть Бе-200.

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Теги: Минобороны
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