ФАС завела дело на челябинского губернатора о сговоре на аукционах на 8 млрд руб.

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ФАС России возбудила дело о сговоре при проведении аукционов на право заключения госконтрактов на ремонт автодорог в Челябинской области в отношении губернатора региона Бориса Дубровского, областного министерства дорожного хозяйства и транспорта и АО "Южуралмост", сообщает пресс-служба ведомства.

"Нарушения антимонопольного законодательства выявлены при проведении 29 аукционов на общую сумму свыше 8 млрд рублей. Во всех них победителем стало АО "Южуралмост". Лоты при проведении аукционов на протяжении длительного времени укрупнялись с целью ограничения конкуренции, а заявки иных компаний отклонялись по основаниям, не предусмотренным законодательством",- говорится в сообщении.

Часть контрактов была заключена, несмотря на имеющееся предписание антимонопольного органа.

В результате начальная (максимальная) цена контракта снижалась не более, чем на 1,5% и победа в торгах обеспечивалась участнику антиконкурентного соглашения, уточняет ФАС.

В управлении ФАС по Челябинской области "Интерфаксу" заявили, что речь идет об аукционах, проводившихся региональным министерством дорожного хозяйства в период с ноября 2015 по март 2018 года.

Трогательное единство региональных властей и хозяйствующих структур

Комментируя возбуждение этого дела, глава ФАС Игорь Артемьев заявил журналистам, что ведомство ранее уже рассматривало случаи объединения в один лот "всего содержания дорог во всей области".

Укрупнение лотов на торгах, по его словам, делается для того, чтобы "никто другой, кроме существующего какого-то там муниципального предприятия или какого-то еще, никто не мог взять этот подряд".

"Ну, и власти, мне кажется, в некоторых (регионах - ИФ), во всяком случае, находятся в таком трогательном единстве, в некотором соединении с этими хозяйствующими структурами, что, конечно, всегда вызывает огромный коррупционный потенциал, огромную опасность криминализации этого сектора", - отметил глава ФАС.

В свою очередь начальник отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд управления ФАС по Челябинской области Влада Левончик сообщила на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" в Челябинске, что в настоящее время ведомство проводит проверку по обращению гражданина на действия регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта при проведении закупки услуг по ремонту региональных и муниципальных автомобильных дорог.

"Начальная цена контракта - 984 млн рублей. Но проектно-сметная документация опубликована в форматах, которые не позволяют потенциальным участникам ознакомиться с текстом. Во всяком случае, мы тоже не смогли ее прочитать", - отметила Ливончик.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области направило иск в Арбитражный суд Москвы о признании незаконным решений ФАС РФ по ряду дел и предписаний, касающихся проведения торгов по дорожным работам в регионе. Третьими лицами по делу выступают Региональное общественное объединение "Общественная организация "СТОПкартель", АО "ЕЭТП", "Южуралмост".

Дело назначено к рассмотрению на 5 сентября.

В пресс-службе АО "Южуралмост" "Интерфаксу" заявили, что компания пока не располагает информацией о возбуждении дела.