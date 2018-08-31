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Германия экстрадировала в РФ пособника террористической организации

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Германия выдала России находящегося в международном розыске пособника запрещенной в России международной террористической организации "Имарат Кавказ", принимавшего участие в боевых действиях в Сирии, сообщает ЦОС ФСБ России.

"Разыскиваемый, проживая в Кабардино-Балкарии, оказывал пособническую помощь бандподполью международной террористической организации "Имарат Кавказ" (запрещенной на территории РФ)", - отмечается в сообщении ЦОС ФСБ, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

По данным спецслужбы, в октябре 2013 года разыскиваемый транзитом через третьи страны выехал в Сирию, где "принимал активное участие в боевых действиях на стороне международных террористических организаций".

Впоследствии, пытаясь легализоваться в Европе, он по поддельным документам попытался получить статус беженца в Германии. На основании ориентировки российской стороны в сентябре 2017 года был задержан в этой стране.

30 августа этого года его доставили в Москву на самолете из Берлина.

Сейчас в отношении экстрадированного, фамилия которого не сообщается, проводятся следственные действия, сообщает ЦОС ФСБ.

Мероприятия по экстрадиции проводились совместно с Генпрокуратурой, Следственным комитетом, НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН.

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Теги: Германия, Россия, Имарат Кавказ
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