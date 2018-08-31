Пилот, посадивший вертолет во дворе жилого дома в Башкирии, заплатит штраф

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта вынесло решение по делу пилота, посадившего частный вертолет во дворе жилого дома в Стерлитамаке (Башкирия).

Согласно сообщению Приволжской транспортной прокуратуры, инцидент произошел 4 августа текущего года. Пилот вертолета Robinson R44 имел всю необходимую разрешительную документацию.

"Между тем действующими федеральными правилами использования воздушного пространства РФ предусмотрена необходимость предварительного согласования посадки воздушного судна в городской черте с органом местного самоуправления соответствующего населенного пункта. (...) Пилот вертолета Robinson R44 вопрос о возможности посадки воздушного судна в городской черте с администрацией городского округа г. Стерлитамака не согласовывал. Соответственно приземление воздушного судна в жилой зоне города произведено незаконно", - говорится в сообщении.

Это является административным правонарушением (часть 1 статьи 11.4 КоАП РФ, нарушение пользователем воздушного пространства федеральных правил использования воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния).

Ведомство вынесло решение наложить на пилота штраф в размере 25 тыс. рублей.