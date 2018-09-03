Бывший замначальника УФСБ по Кузбассу стал замом губернатора

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Кемеровской области по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления занял Валерий Догадов, сообщает пресс-служба обладминистрации в понедельник.

По данным ведомства, Догадов окончил Новосибирский электротехнический институт, после чего два года работал на Кемеровском авиапредприятии. С 1986 по 2018 год находился на военной службе. Имеет воинское звание полковника.

В 2000 году он получил второе высшее образование в Кемеровском государственном университете по специальности "Юриспруденция", кандидат юридических наук.

По данным портала Главного управления МВД по Кемеровской области, ранее Догадов входил в состав совета по противодействию коррупции при губернаторе Кузбасса, являясь на тот момент заместителем начальника управления ФСБ России по Кемеровской области.

Как сообщалось, должность зама главы региона по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления была вакантна с апреля текущего года, когда врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев уволил занимавшего этот пост Алексея Кожевина.