Кремль ответил Макрону на слова о "демонтаже Евросоюза" как о мечте России

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в том, чтобы Евросоюз развивался и процветал, был предсказуемым и стабильным, эта позиция не претерпела никаких изменений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку Евросоюз является основным торгово-экономическим партнером России по объему, но ему стремительно наступает "на пятки" Китай, то, конечно, и президент об этом также говорил, мы заинтересованы в том, чтобы пространство Евросоюза было развивающимся, процветающим, предсказуемым и стабильным", - сказал Песков журналистам, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о том, что российский президент мечтает "о демонтаже Евросоюза".

Песков добавил: "Такой подход неоднократно излагал президент Путин, и каких-либо изменений в этом плане нет".

Пресс-секретарь президента заметил, что нынешнее состояние отношений между РФ и Евросоюзом зависит не от российской стороны. "Что касается отношения президента Путина к ЕС, то мы с сожалением констатируем, что не по инициативе России эти отношения находятся в изрядном "подмороженном" состоянии, что, как нам кажется, абсолютно не соответствует интересам ни стран-членов ЕС, ни Российской Федерации", - сказал Песков.

Он напомнил, что президент РФ говорил неоднократно о готовности России восстановить отношения с ЕС. "Российская Федерация, и об этом президент говорил неоднократно, в тот момент, когда такую готовность проявит Брюссель, будет готова вступить на путь оживления и нормализации отношений", - сказал Песков.

Он отметил, что по некоторым сегментам двусторонние отношения продолжаются, в том числе в сфере энергодиалога.