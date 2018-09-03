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МАК начал расшифровку бортовых самописцев загоревшегося в Сочи самолета Utair

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бортовые самописцы Боинга Utair, выкатившегося в ночь на субботу за пределы ВПП в Сочи доставлены в МАК, началась их расшифровка.

Как следует из сообщения Межгосударственного авиационного комитета (МАК), поступившего в "Интерфакс", состояние "черных ящиков" удовлетворительное.

"Обнаруженные на месте происшествия бортовые самописцы доставлены в научно-технический центр МАК. Состояние самописцев удовлетворительное. Считывание информации показало, что запись аварийного полета имеется как на параметрическом, так и на звуковом самописцах. Специалисты МАК приступили к расшифровке и анализу записи", - говорится в сообщении.

"Расследование проводится в строгом соответствии со Стандартами и Рекомендуемой практикой Приложения 13 к Чикагской конвенции. В рамках комиссии созданы: летная, инженерно-техническая и административная подкомиссии, а также рабочие группы метеообеспечения, УВД, аэродромного обеспечения, которые работают по своим направлениям", - говорится в сообщении.

Уведомления об авиапроисшествии направлены в Национальный комитет по безопасности на транспорте США - государство разработчика и изготовителя воздушного судна, и Управление по расследованию происшествия Великобритании, так как самолет зарегистрирован в заморской территории Великобритании - Бермудах.

Инцидент в Сочи

В субботу, 1 сентября, в 2:50 по Москве в аэропорту "Сочи" при посадке самолета "Боинг 738" авиакомпании Utair, выполнявшего рейс UT579 "Внуково-Сочи", произошло выкатывание самолета за пределы посадочной полосы, загорелись оба крыла.

Минздрав России сообщает о 18 пострадавших, среди которых трое детей. Из самолета были эвакуированы 166 человек. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

По факту аварийной посадки самолета следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

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Теги: Сочи, ЮТэйр

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