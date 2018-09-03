Росстандарт решил внедрить систему отслеживания топлива по всей цепочке оборота

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) планирует внедрить систему прослеживаемости топлива с занесением в нее информации о количественных и качественных характеристиках участниками рынка по всей цепочке оборота топлива, сообщил агентству "Интерфакс" руководитель ведомства Алексей Абрамов.

Он отметил, что система отслеживания топлива от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до конечного потребителя позволит минимизировать возможность злоупотребления на рынке.

"В настоящее время создана рабочая группа по внедрению информационной системы и электронной паспортизации топлива из числа специалистов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества, имеющих непосредственное отношение к внедрению корпоративных информационных систем прослеживаемости", - сообщил глава ведомства.

По его данным, в июне состоялось первое заседание рабочей группы, на котором обсуждались вопросы разработки и внедрения "системы прослеживаемости" топлива. Следующая встреча назначена на 2 октября.

"О сроках внедрения такого проекта пока преждевременно говорить, поскольку внедрение системы потребует определения на законодательном уровне оператора этой системы, обязанности участников рынка вносить данные, включая ответственность за невнесение информации, а также потребует соответствующего государственного финансирования", - уточнил Абрамов.

По данным ведомства, в настоящее время российский рынок топлива представлен следующими участниками: около 30 тысяч АЗС, более двух тысяч нефтебаз, около 240 мини-НПЗ и 33 крупных НПЗ.

Как сообщалось, Росстандарт до конца года планирует утвердить национальный стандарт оценки сервиса автозаправочных станций (АЗС), также предлагает ввести оборотные штрафы за недолив на АЗС по примеру штрафов за контрафакт топлива.