Обвиняемого в госизмене 74-летнего ученого Кудрявцева направили на медосвидетельствование

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Обвиняемого в госизмене 74-летний ученого ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по постановлению следователя направили в изолятор временного содержания при 20-й городской больнице Москвы для медицинского освидетельствования, сообщил адвокат Кудрявцева Иван Павлов, руководитель "Команды 29".

Проверка должна показать, можно ли содержать Кудрявцева под стражей.

"Мы приветствуем эту инициативу следствия, тем более, что мы сами ходатайствовали о проведении освидетельствования. Нашему подзащитному 74 года, у него несколько тяжелых хронических заболеваний, включая диабет, и нахождение в СИЗО угрожает его здоровью и даже жизни", - заявил Павлов. - "Вызывает опасения только то, что Кудрявцева увезли в тот день, когда мы, его защитники, должны были встретиться с ним в изоляторе, чтобы поговорить о существе дела. Уже в который раз наша встреча с подзащитным срывается. Складывается ощущение, что следователь всеми силами стремится не допустить в это дело независимых адвокатов. Тем более, что он уже проводил следственные действия в присутствии адвоката по назначению вместо защитников Кудрявцева, с которыми заключено соглашение".

Об аресте 74-летнего ученого, сотрудника ЦНИИМАШ Виктора Кудрявцева стало известно 22 июля, когда в следственном изоляторе "Лефортово" его обнаружили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы. По данным правозащитников, мужчину привезли туда 20 июля, он стал самым пожилым арестантом этого СИЗО.

Кудрявцеву предъявлено обвинение в госизмене (статья 275 УК РФ). По словам адвокатов, в уголовном деле речь идет о передаче неких секретных данных с неизвестной электронной почты из города Королёв в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИМАШ работал по одной программе. Свою вину ученый не признает.