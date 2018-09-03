Минкомсвязи попросило доработать законопроект о системе проверки сотовых абонентов

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило отзыв на законопроект о создании в России единой информационной системы проверки сведений об абонентах для противодействия мошенничеству на финансовом рынке. Как говорится в документе, с которым ознакомился "Интерфакс", к законопроекту имеется ряд замечаний, документ требует комплексной доработки по ним.

Как сообщалось, в конце июля в Госдуму был внесен проект закона о создании единой информационной системы проверки сведений об абонентах сотовой связи, пользователями которой будут ЦБ, банки и другие организации и участие в которой будет обязательно для сотовых операторов. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем финансового комитета Думы Анатолием Аксаковым, а также сенатором Николаем Журавлевым.

По замыслу авторов законопроекта, в базу будет включаться информация о физических, юридических лицах и ИП, владеющих сотовыми номерами. Система должна представлять собой единое технологическое решение, обеспечивающее на основе двусторонних соглашений операторов связи с оператором системы проверку сведений об абонентах. Оператор системы будет назначен правительством по согласованию с ЦБ.

Те, кто заключат договоры с оператором единой системы проверки сведений, смогут получать информацию об абоненте, включая данные удостоверяющего личность документа. Пользователями системы могут быть ЦБ, банки, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры, некредитные финансовые организации и другие организации, которые определит правительство по согласованию с ЦБ. Согласие абонента на передачу и получение информации не требуется.

Необходимость принятия законопроекта авторы обосновывают участившимися случаями махинаций с использованием сотовых номеров абонентов.

Что не понравилось Минкомсвязи

Минкомсвязи в своем отзыве отмечает, что положения проекта закона необходимо соотнести с положениями других законов, а также с правилами оказания услуг связи. Ряд пунктов проекта документа является излишним, так как уже прописан в законе "О связи". При этом некоторые положения законопроекта, например, передача данных об абоненте без его согласия, противоречит закону "О персональных данных".

Также министерству не представляются очевидными принадлежность такой системы данных и источники финансирования ее создания и эксплуатации, а для самой системы не установлены требования к порядку и передачи требований с учетом информационной безопасности. Проектом закона не проработаны вопросы защиты от несанкционированного доступа, а круг получателей сведений об абонентах довольно широкий, считает Минкомсвязи.

"По проекту федерального закона имеются иные замечания юридико-технического характера. С учетом изложенного проект федерального закона требует комплексной доработки по указанным замечаниям", - говорится в проекте отзыва.