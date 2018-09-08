Законопроект о передаче банкам информации от сотовых операторов внесли в Госдуму

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Банки и другие кредитные и иные организации предлагается наделить правом получать от операторов сотовой связи информацию о статусе обслуживания абонентов: как физических, так и юридических лиц.

Автор законопроекта - сенатор Людмила Бокова, документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Закон "О связи" в статью "базы данных операторов" предлагается дополнить абзацем, по которому операторы сотовой связи буду обязаны на основании договоров передавать кредитным и другим организациям информацию о статусе обслуживания абонента.

К данной информации относятся факты замены SIM-карт, факты приостановления оказания услуг, расторжения договора об оказании услуг, включения или выключения переадресации.

Разрешения абонентов на данную передачу не требуется.

Информация от операторов может передаваться в банки и другие организации подконтрольные ЦБ, конечный список должно определить правительство.

По мнению автора законопроекта, принятие закона необходимо для противодействия мошенническим действиям на финансовом рынке.

В пояснительной записке указывается, что банки активно используют различные формы дистанционного обслуживания с помощью приложений в мобильном телефоне, личном кабинете в сети Интернет. При этом использование таких сервисов порождает разного рода мошеннические схемы. Например, одной из причин несанкционированного доступа к системам дистанционного банковского обслуживания является получение злоумышленниками кодов подтверждений, направляемых на номер клиента банка.

Ранее сообщалось, что в конце июля в Госдуму был внесен проект закона о создании единой информационной системы проверки сведений об абонентах сотовой связи для противодействия мошенничеству на финансовом рынке, пользователями которой будут ЦБ, банки и другие организации и участие в которой будет обязательно для сотовых операторов. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем финансового комитета Думы Анатолием Аксаковым, а также сенатором Николаем Журавлевым.

На этот законопроект уже подготовило отзыв министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Как говорится в документе, с которым ознакомился "Интерфакс", к законопроекту имеется ряд замечаний, документ требует комплексной доработки по ним.