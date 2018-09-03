Рогозин заявил о готовности поставлять ракетные двигатели Китаю

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия могла бы поставлять ракетные двигатели не только в США, но и в Китай, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы готовы поставлять любой стране эти двигатели. Слушайте, если мы поставляем в Соединенные Штаты, почему мы не можем поставлять их дружественному Китаю? Конечно, очевидно, да", - сказал Рогозин журналистам, отвечая на вопрос о перспективах поставок российских двигателей для китайских ракет.

Он отметил, что двигатели могут поставляться именно как готовые изделия с серийными номерами, это потребует подписания межправительственного соглашения о защите интеллектуальной собственности.

В свою очередь, глава крупнейшего российского разработчика и производителя ракетных двигателей НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов заявил журналистам, что в настоящее время ведутся переговоры не только с Китаем, но и с другими странами.

"Ведутся активно переговоры с партнерами из Аргентины, с нашими бразильскими партнерами, Индии", - сказал Арбузов.

При этом он назвал Китай стратегическим партнером, однако российские производители ракетных двигателей готовы сотрудничать, исходя из необходимости соблюдения национальных интересов.

О поставках в США

Рогозин отметил, что Россия продолжит поставки в США ракетных двигателей, если этого захотят американские партнеры.

"Несмотря на массированное давление, которое испытывают заказчики этих двигателей на территории США со стороны правящего класса США, Конгресса, альтернативы им, тем не менее, в Соединенных Штатах до сих пор не создано", - сказал Рогозин.

"Мы рассчитываем, что переговоры с Соединенными Штатами будут вестись и дальше. Мы считаем, и нас поддерживает политическое руководство страны, что, несмотря на санкции, надо сохранять экспорт высокотехнологичной продукции. Если такое желание наших американских коллег вновь проявится, эти поставки будут продолжаться дальше", - сказал глава Роскосмоса.

Поставка двигателей для американских ракет-носителей выгодны как США, так и России, заявил Рогозин.

"Это взаимная зависимость, если можно использовать такой термин. Это выгодно нам, потому что это приносит валюту, которую мы складываем в перевооружение предприятий, создание новых предприятий", - сказал Рогозин.

"Есть американская зависимость от поставок наших двигателей, потому что им пришлось бы тратить гораздо больше средств американских налогоплательщиков на финансирование разработок, подобных тем, что есть у нас. И все равно по соотношению цена-качество они вряд ли смогли бы приблизиться к нашим двигателям даже к 2025 году. Это общий интерес, который побеждает даже санкционную злобу, которая накатилась против нашей страны", - отметил глава "Роскосмоса".

В настоящее время Россия продолжает поставки в США жидкостных ракетных двигателей РД-180/181, которые разработаны и производятся НПО "Энергомаш". При этом во ФГУП "ЦНИИМАШ" считают, что американские разработки в области двигателей для ракет-носителей уступают российским.

"РД-180 - никак они не могут от него избавиться. Ратуют за то, чтобы сделать свои двигатели, но мы хорошо знаем, какие двигатели они собираются делать взамен. Говорю как инженер: там ничего рядом не стоит, то, что они придумывают", - заявил заместитель генерального директора ФГУП "ЦНИИМАШ" Александр Медведев в понедельник на конференции в Москве.

При этом он отметил, что ученые и инженеры в США хорошо продвинулись в области создания ракетного двигателя на метане. "Это отдельный разговор, конечно, мы должны работать по этому направлению", - отметил Медведев.