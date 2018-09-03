Главные новости
В РоссииФСБ направила специалистов в ДНР для расследования убийства ЗахарченкоВ РоссииПесков назвал вмешательством в дела РФ попытки ФБР завербовать ДерипаскуМоскваСуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФ
В России

Рогозин заявил о готовности поставлять ракетные двигатели Китаю

РФ может продолжить поставки ракетных двигателей в США, если этого захотят американские партнеры, отметил глава "Роскосмоса"

Рогозин заявил о готовности поставлять ракетные двигатели Китаю
Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия могла бы поставлять ракетные двигатели не только в США, но и в Китай, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы готовы поставлять любой стране эти двигатели. Слушайте, если мы поставляем в Соединенные Штаты, почему мы не можем поставлять их дружественному Китаю? Конечно, очевидно, да", - сказал Рогозин журналистам, отвечая на вопрос о перспективах поставок российских двигателей для китайских ракет.

Он отметил, что двигатели могут поставляться именно как готовые изделия с серийными номерами, это потребует подписания межправительственного соглашения о защите интеллектуальной собственности.

В свою очередь, глава крупнейшего российского разработчика и производителя ракетных двигателей НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов заявил журналистам, что в настоящее время ведутся переговоры не только с Китаем, но и с другими странами.

"Ведутся активно переговоры с партнерами из Аргентины, с нашими бразильскими партнерами, Индии", - сказал Арбузов.

При этом он назвал Китай стратегическим партнером, однако российские производители ракетных двигателей готовы сотрудничать, исходя из необходимости соблюдения национальных интересов.

О поставках в США

Рогозин отметил, что Россия продолжит поставки в США ракетных двигателей, если этого захотят американские партнеры.

"Несмотря на массированное давление, которое испытывают заказчики этих двигателей на территории США со стороны правящего класса США, Конгресса, альтернативы им, тем не менее, в Соединенных Штатах до сих пор не создано", - сказал Рогозин.

"Мы рассчитываем, что переговоры с Соединенными Штатами будут вестись и дальше. Мы считаем, и нас поддерживает политическое руководство страны, что, несмотря на санкции, надо сохранять экспорт высокотехнологичной продукции. Если такое желание наших американских коллег вновь проявится, эти поставки будут продолжаться дальше", - сказал глава Роскосмоса.

Поставка двигателей для американских ракет-носителей выгодны как США, так и России, заявил Рогозин.

"Это взаимная зависимость, если можно использовать такой термин. Это выгодно нам, потому что это приносит валюту, которую мы складываем в перевооружение предприятий, создание новых предприятий", - сказал Рогозин.

"Есть американская зависимость от поставок наших двигателей, потому что им пришлось бы тратить гораздо больше средств американских налогоплательщиков на финансирование разработок, подобных тем, что есть у нас. И все равно по соотношению цена-качество они вряд ли смогли бы приблизиться к нашим двигателям даже к 2025 году. Это общий интерес, который побеждает даже санкционную злобу, которая накатилась против нашей страны", - отметил глава "Роскосмоса".

В настоящее время Россия продолжает поставки в США жидкостных ракетных двигателей РД-180/181, которые разработаны и производятся НПО "Энергомаш". При этом во ФГУП "ЦНИИМАШ" считают, что американские разработки в области двигателей для ракет-носителей уступают российским.

"РД-180 - никак они не могут от него избавиться. Ратуют за то, чтобы сделать свои двигатели, но мы хорошо знаем, какие двигатели они собираются делать взамен. Говорю как инженер: там ничего рядом не стоит, то, что они придумывают", - заявил заместитель генерального директора ФГУП "ЦНИИМАШ" Александр Медведев в понедельник на конференции в Москве.

При этом он отметил, что ученые и инженеры в США хорошо продвинулись в области создания ракетного двигателя на метане. "Это отдельный разговор, конечно, мы должны работать по этому направлению", - отметил Медведев.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Роскосмос, Китай

Новости по теме

В России
После разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверлаПосле разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверла
По словам Дмитрия Рогозина, версия внешнего воздействия на корабль не рассматриваетсяПодробнее
 Рогозин заявил о готовности поставлять ракетные двигатели КитаюРогозин заявил о готовности поставлять ракетные двигатели Китаю
РФ может продолжить поставки ракетных двигателей в США, если этого захотят американские партнеры, отметил глава "Роскосмоса"Подробнее
 Минздрав уточнил затраты на нацпроект "Здравоохранение"Минздрав уточнил затраты на нацпроект "Здравоохранение"
Глава ведомства Вероника Скворцова назвала сумму в более чем 1,3 трлн рублейПодробнее
 Песков назвал вмешательством в дела РФ предполагаемые попытки ФБР завербовать ДерипаскуПесков назвал вмешательством в дела РФ предполагаемые попытки ФБР завербовать Дерипаску
The New York Times ранее сообщила, что ФБР и Минюст США пытались привлечь российского бизнесмена к сотрудничеству в качестве информатораПодробнее
Средняя российская семья должна банкам более 230 тыс. рублейСредняя российская семья должна банкам более 230 тыс. рублей
Это на 19% больше, чем годом ранееПодробнее
 В России за три года уничтожили почти 26 тыс. тонн санкционных продуктовВ России за три года уничтожили почти 26 тыс. тонн санкционных продуктов
Из них только чуть более тысячи тонн - продукция животноводстваПодробнее
 "Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багаж"Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багаж
Ранее авиакомпания ввела промо тариф 499 рублей для багажа весом до 10 кг только на одного пассажира из бронированияПодробнее
 Спасатели нашли тела членов экипажа вертолета в Иркутской областиСпасатели нашли тела членов экипажа вертолета в Иркутской области
Спасателям придется выносить их на руках, так как место крушения находится в труднодоступной горной местностиПодробнее
 Полиция насчитала 6 тыс. участников митинга КПРФ против пенсионной реформы в МосквеПолиция насчитала 6 тыс. участников митинга КПРФ против пенсионной реформы в Москве
Организаторы акции заявили, что в ней приняли участие 100 тыс. человекПодробнее
 В самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молнияВ самолет рейса Москва - Норильск во время полета ударила молния
Никто из пассажиров не пострадал, но происшествие их сильно напугалоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
В Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии6 фото
03 сентября
В Рио-де-Жанейро полностью сгорел Национальный музей Бразилии
В Москве простились с Иосифом Кобзоном12 фото
02 сентября
В Москве простились с Иосифом Кобзоном
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииФСБ направила специалистов в ДНР для расследования убийства ЗахарченкоВ РоссииПесков назвал вмешательством в дела РФ попытки ФБР завербовать ДерипаскуМоскваСуд отказался снять Собянина с выборов мэра по иску его соперника от КПРФВ России"Победа" после претензий ФАС отменила промотариф на багажМоскваЗадержан подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в МосквеВ РоссииСпасатели нашли тела членов экипажа вертолета в Иркутской области

Порошенко направит в Москву извещение о прекращении действия Договора о дружбе

Президент Украины намерен сделать это до 30 сентября Подробнее

Минюст РФ начал готовить законопроект об отбывании наказания близ места жительства

После разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверла

После разгерметизации "Союза" на внутренней обшивке корабля нашли следы сверлаПо словам Дмитрия Рогозина, версия внешнего воздействия на корабль не рассматривается Подробнее

Могерини не будет добиваться пназначения на пост главы дипломатии ЕС

Рогозин заявил о готовности поставлять ракетные двигатели Китаю

Рогозин заявил о готовности поставлять ракетные двигатели КитаюРФ может продолжить поставки ракетных двигателей в США, если этого захотят американские партнеры, отметил глава "Роскосмоса" Подробнее

Патриарх Варфоломей назвал неканоническим вмешательство Москвы в церковные дела Украины

Минкомсвязи попросило доработать законопроект о системе проверки сотовых абонентов

Власти Петербурга согласовали еще один митинг оппозиции против пенсионной реформы

Финские пограничники задержали двух россиян на моторной лодке

Адвокат заключенного Макарова пожаловалась в суд на затягивание пересчета срока

Московские врачи удалили 20-килограммовую раковую опухоль пациенту из Хабаровска

Остров Боракай на Филиппинах откроют для туристов в конце октября

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');