МВД Чечни опровергло информацию о похищении депортированного из Польши местного жителя

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Житель Чечни Азамат Байдуев был задержан по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе МВД по республике.

"Информация о похищении в Чеченской республике Азамата Байдуева, распространяемая некоторыми СМИ, не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, Байдуев дал признательные показания о том, что ранее выезжал в Сирию и вступил там в ряды боевиков. Находясь там, по данным МВД, в ходе одного из вооруженных столкновений, он получил огнестрельное ранение.

Возбуждено уголовное дело по статье 208 ч 2 . УК РФ (Участие в незаконном вооруженном формировании). Байдуев задержан, проводится предварительное следствие, сообщает пресс-служба ведомства.

Версия о похищении

Между тем, ранее ряд СМИ со ссылкой на руководителя Human Rights Analysis Center Ахмеда Гисаева сообщил, что Байдуев был похищен. Гисаев написал у себя в фейсбуке, что в ночь на 1 сентября в дом, где находился Байдуев, ворвалось около сотни вооруженных людей, предположительно силовиков, и с применением силы увезли его в неизвестном направлении.

Незадолго до этого Байдуева депортировали в Чечню из Польши, где более 10 лет назад он получил политическое убежище, пишет издание "Кавказ.Реалии". В 2017 он был задержан в Бельгии по подозрению в причастности к подготовке теракта; обвинения ему не предъявили, однако на 10 лет запретили въезд в шенгенскую зону. Байдуев свободно вернулся в Варшаву, однако в апреле его внезапно задержали и поместили в депортационную тюрьму.