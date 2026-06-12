Более 60 беспилотников уничтожены над пятью районами Ростовской области

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации более 60 беспилотников за минувшую ночь.

"Более шести десятков БПЛА уничтожены в пяти районах области: Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском", - написал он в своем канале в Max утром в пятницу.

Предварительно, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, уточнил Слюсарь.

Ранее в пятницу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении воздушной атаки на город. Семь беспилотников сбили утром на подлете к Москве.