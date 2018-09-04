Ангарские врачи, не заметившие у ребенка аппендицит, стали фигурантами дела

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи ребенку в городе Ангарск Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, 27 июля текущего года в детскую поликлинику №4 Ангарска обратились родители с двухлетним мальчиком, которому врач поставил неверный диагноз и рекомендовал наблюдение.

"Через два дня ребенок поступил в Ангарскую городскую детскую больницу №1 с диагнозом "острый гангренозный аппендицит, периаппендикулярный абсцесс". Ему была успешно проведена операция", - говорится в сообщении.

В настоящее время мальчик находится дома, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Возбуждено дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). "Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ", - отмечается в сообщении.

Следователи изъяли в медучреждениях необходимую документацию и допрашивают сотрудников.

Ранее пресс-служба СУ СКР по региону со ссылкой на информацию СМИ сообщала, что ребенок был госпитализирован только с третьей попытки. Сначала в поликлинике ему поставили ошибочный диагноз "водянка". На следующий день его не госпитализировала "скорая", несмотря на ухудшение состояния. В результате у мальчика произошел разрыв воспаленного аппендицита и развился гнойный перитонит.