Приостановлено членство спикера гордумы Тюмени в "Единой России"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Тюменское региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии председателя городской думы Тюмени Дмитрия Еремеева.

"Решением президиума регионального политсовета партии приостановлено членство Еремеева в связи с уголовным делом", - сказал агентству "Интерфакс" в среду сотрудник пресс-службы тюменского отделения "Единой России".

Ранее сообщалось, что 3 сентября Тюменский райсуд прекратил уголовное дело в отношении председателя думы Тюмени Еремеева, который минувшим летом стал участником ДТП, в котором погибли два человека. Суд назначил Еремееву штраф в размере 160 тысяч рублей. Между тем 5 сентября прокуратура Тюменской области обжаловала решение суда.

В ночь на 25 июня на трассе Курган - Тюмень произошло ДТП с участием "Тойоты Ланд Крузер" и "Тойота Авенсис", которая от столкновения загорелась. Находившиеся в этом автомобиле водитель и пассажир погибли. Еремеев был за рулем "Тойоты Ланд Крузера", он был госпитализирован.