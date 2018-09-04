Спикер гордумы Тюмени заплатит 160 тысяч рублей штрафа за ДТП с двумя погибшими

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Тюменский районный суд прекратил уголовное дело в отношении председателя думы Тюмени Дмитрия Еремеева, который минувшим летом стал участником ДТП с двумя погибшими, и назначил ему судебный штраф в размере 160 тысяч рублей.

"Дело прекращено по ходатайству следователя", - сообщил агентству "Интерфакс" во вторник присутствовавший на заседании представитель федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов. По его словам, "для судебной системы не свойственно, чтобы следователь выходил с таким ходатайством".

Едрышов отметил, что спикер гордумы выплатил в общей сложности 3 млн рублей родственникам погибших.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР от комментариев по этому вопросу отказались.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 июня на трассе Курган - Тюмень произошло ДТП с участием "Тойоты Лэнд Крузер" и "Тойоты Авенсис", которая от столкновения загорелась. Находившиеся в этом автомобиле водитель и пассажир погибли.

Еремеев был за рулем "Тойоты Лэнд Крузер", он был госпитализирован.