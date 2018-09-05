СКР возбудил дело после обрушения конструкций в цехе кемеровского "Азота

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - СКР по Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту обрушения конструкций в цехе химического предприятия "Азот" в городе Кемерово, в результате которого пострадали три человека, сообщается на официальном сайте ведомства.

Дело возбуждено "по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)".

По версии следствия, трое рабочих проводили ремонт на крыше сливной ямы: заливали битум с использованием открытого огня. Раздался хлопок, произошло обрушение части наземной конструкции, рабочие получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы. У одного из пострадавших диагностированы ожоги порядка 70% тела.

В настоящее время на месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства преступления.

Как сообщалось, в среду утром произошел взрыв баллона с газом у подрядной организации, которая заливала кровлю на производстве капролактама предприятия "Азот". Три человека с легкими и средними травмами были госпитализированы. На месте работали 49 спасателей и 12 единиц техники.

В пресс-службе предприятия агентству сообщили, что ситуация на предприятии стабильна и безопасна, угрозы для жизни пострадавших и населения нет.

Кемеровское АО "Азот" (входит в АО "СДС Азот") обеспечивает около 80% поставок аммиачной селитры сельскохозяйственным и промышленным потребителям Сибири и Дальнего Востока. Предприятие также производит аммиачную селитру промышленного назначения, которая используется горнодобывающими предприятиями.