Сопредседателю "Другой России" Аверину продлили арест на полгода

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Матвеево-курганский районный суд Ростовской области продлил на полгода содержание под стражей сопредседателю "Другой России" Александру Аверину, обвиняемому в попытке контрабанды оружия, первое заседание по делу состоится 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба незарегистрированной партии.

"Александру продлили пребывание под стражей на шесть месяцев. Первое заседание по делу назначено на 18 сентября", - сказали в среду "Интерфаксу" в пресс-службе.

Предварительное слушание по делу прошло в закрытом режиме, присутствовали только участники процесса, отметили в партии.

По словам адвоката Аверина, на заседании были отклонены два ходатайства об исключении доказательств: акта обследования помещения, где было изъято оружие, а также заключения эксперта по отпечаткам.

Сопредседатель "Другой России" был задержан 7 апреля на пункте пропуска Матвеев-Курган в Ростовской области. При переходе через российско-украинскую границу у него обнаружили пистолет Макарова и патроны.

Аверину было предъявлено обвинение по статье 222 УК РФ (незаконные хранение, перевозка или ношение оружия) и статье 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей), но позже суд при избрании меры пресечения переквалифицировал его действия на попытку контрабанды оружия и боеприпасов (статья 30, статья 226.1 УК РФ).