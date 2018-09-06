Режим ЧС снят в Катав-Ивановском районе Челябинской области после землетрясения

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Введенный в среду после подземных толчков режим ЧС в Катав-Ивановском районе Челябинской области снят, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации района.

"Сегодня школы и детсады возобновили свою работу, техникум проводит субботник, завтра начнутся занятия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ущерб от землетрясения еще подсчитывается.

Как сообщалось, из-за подземных толчков в Катав-Ивановске повреждения получили здания стационара, детской поликлиники, индустриального колледжа. Были отменены занятия в школах, в детских садах работали дежурные группы.

В среду в Катав-Ивановск приехал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Оценив обстановку, глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении поврежденных зданий. Также он поставил главам Катав-Ивановска, Усть-Катава, Аши, Сатки задачу устранить все последствия в течение сентября.

В Катав-Ивановске накануне были зафиксированы два толчка: первый с гипоцентром на глубине 10 км в 3:58 по местному времени (1:58 по московскому времени) магнитудой 5,6, второй - в 12:27 (10:27 по московскому времени) магнитудой 4,6 на той же глубине.

На работу предприятий происшествие не повлияло. Никто не погиб и не пострадал. Повреждения получили несколько зданий в Катав-Ивановском районе, а также в соседних Ашинском и Усть-Катавском.