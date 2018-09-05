В отношении бывшего гендиректора "Настюши" подано заявление о субсидиарной ответственности

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий ООО "Зерновая компания "Настюша" Антон Никеев подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам компании ее совладельца и бывшего гендиректора Игоря Пинкевича, свидетельствуют картотека арбитражных дел и Единый федеральный реестр сведений о банкротстве ("Федресурс", bankrot.fedresurs.ru). Сумма требований составляет 35,75 млрд рублей.

В настоящий момент заявление Никеева оставлено без движения. Это решение Арбитражный суд Москвы 28 августа принял на том основании, что в документе отсутствует подпись управляющего. Тем не менее, Иван Кузнецов - финансовый управляющий самого Пинкевича, который признан несостоятельным 9 июня 2018 года, уже опубликовал уведомление о получении требования ЗК "Настюша" о включении этой суммы в реестр кредиторов бывшего гендиректора компании.

Размер заявленной субсидиарной ответственности незначительно превышает величину реестровой задолженности ЗК "Настюша". Она вместе с финансовыми санкциями, согласно отчету конкурсного управляющего, составляет 32,18 млрд рублей.

ЗК "Настюша" признана банкротом 21 февраля 2018 года, в отношении компании открыта процедура конкурсного производства. Крупнейшими реестровыми кредиторами являются АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (44,7%), ООО "ААА Консортиум" (26,1%) и Россельхозбанк (16,56%). Балансовая стоимость имущества ЗК "Настюша", согласно отчету конкурсного управляющего, на 31 декабря 2016 года составляла 24,6 млрд рублей, но его инвентаризация не проводилась.

Пинкевич в настоящий момент находится под арестом в следственном изоляторе. Заключен под стражу он был 19 августа 2017 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых районов "Царицыно-1" и "Царицыно-2", где группа компаний "Настюша", контролировавшая земельные участки в Москве, выступала в качестве инвестора.

В последний раз Мосгорсуд подтвердил сохранение этой меры пресечения 30 июля 2018 года. Основным мотивом принятого решения в материалах дела названа "невозможность достичь оперативно-следственного результата по делу в условиях пребывания обвиняемого на свободе".

"Настюша"

ЗК "Настюша" входит в одноименную группу наряду с рядом предприятий по производству зерна, хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Наиболее крупными из них являются "Мельничный комбинат в Сокольниках" и Московский комбинат хлебопродуктов.

Пинкевичу принадлежит 35,5% в капитале ЗК "Настюша". Такая же доля находится во владении Людмилы Пинкевич, еще 29,9% - у ЗАО "Юниторг".

Если суд узаконит претензии к Пинкевичу, то его дело станет одним из самых "дорогих" случаев привлечения к субсидиарной ответственности. К настоящему моменту, судя по данным, раскрытым в "Федресурсе", и результатам анализа судебных актов с помощью системы "СКАН-Интерфакс", только в деле бывшего долларового миллиардера Сергея Пугачева и экс-председателя правления Межпромбанка Марины Илларионовой зафиксирована большая сумма. Пугачева привлекли к субсидиарной ответственности в размере 75,64 млрд рублей (в том числе солидарно с Иллирионовой на сумму 68,4 млрд рублей).