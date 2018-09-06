Госдума попросила бизнес подготовить список неэффективных налоговых льгот для их отмены

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров предложил бизнесу к октябрю подготовить перечень неэффективных налоговых льгот.

"Предложения бизнеса по установлению льгот мы получаем достаточно часто, а вот есть льготы, которые неэффективны, которые нужно отменять", - сказал он в ходе сессии Московского финансового форума. По его словам, работа по анализу и возможной отмене льгот ложится на Минфин, которому потом "не хватает политической воли", чтобы их отменить.

"У нас с вами предстоит рассмотрение проекта трехлетнего бюджета. Давайте составим список льгот, которые бизнес считает, что нужно отменять.... В октябре месяце такие списки подготовить", - уточнил Макаров.

С ним согласился глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин: "Очень много льгот плохо администрируемых, много льгот не востребованных бизнесом, но они искажают конкурентную среду.