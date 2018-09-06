Суд освободил замдиректора отеля "Сямозеро" от ответственности по одной из статей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд освободил от уголовной ответственности одного из шести обвиняемых по делу о гибели детей на Сямозере - замдиректора парк-отеля "Сямозеро" Вадима Виноградова - по уголовной статье "оставление в опасности".

Как передал корреспондент из зала суда, с соответствующим ходатайством к суду обратился Виноградов. Подсудимый и его защитник мотивировали это тем, что срок давности по инкриминируемой статье истек - Виноградов провел в СИЗО два года, а максимальное наказание, грозившее ему по соответствующей статье, составляло один год.

"Вину свою я признавал и признаю полностью, прошу мое ходатайство удовлетворить", - сказал Виноградов в зале суда.

Сторона гособвинения согласилась с ходатайством подсудимого. В частности, прокурор указала, что статья носит характер небольшой тяжести.

Теперь Виноградова будут судить только по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела.

Следствие обвиняет шесть человек: директора парк-отеля "Сямозеро" Елену Решетову, ее заместителя, начальника лагеря Виноградова, врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмилу Котович и бывшего главу ведомства Анатолия Коваленко и двоих инструкторов лагеря Павла Ильина и Валерия Круподерщикова, - в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставлении в опасности и халатности.

Рассмотрение уголовного дела началось в Петрозаводском городском суде 9 апреля 2018 года. Потерпевшими признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1,5 тысяч человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.

В экспертных учреждениях Москвы, Петербурга и Карелии произведены более 90 судебных экспертиз, проанализированы более тысячи нормативно-правовых актов, законов и международных актов, которые позволили дать юридическую оценку произошедшему.