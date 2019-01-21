Приговор по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии огласят 18 марта

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Суд планирует вынести приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии 18 марта.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из зала Петрозаводского городского суда, приговор будет оглашен ориентировочно 18 марта 2019 года в 10:30 по московскому времени. "С оговоркой, что дело объемное, в жизни всякое бывает, дата может быть перенесена", - сказал судья Александр Смирнов на заседании в понедельник.

С последним словом 21 января выступили четыре из шести фигурантов дела - экс-директор парк-отеля "Сямозеро" Елена Решетова, ее бывший заместитель Вадим Виноградов, Валерий Круподерщиков - в момент трагедии студент-практикант Петрозаводского педколледжа и инструктор лагеря и и.о. регионального управления Роспотребнадзора Людмила Котович.

Еще двое подсудимых - бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и экс-инструктор парк-отеля "Сямозеро" Павел Ильин - выступили с последним словом 27 декабря 2018 года.

Виноградов в своем последнем слова полностью признал свою вину. Решетова заявила о своей невиновности, подчеркнув, что "будет жестоко и несправедливо, если наказание понесут те, кто не совершал ошибок".

Трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих взрослых. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Ранее гособвинение попросило назначить Решетовой 9,5 года заключения, Виноградову - 8 лет, Круподерщикову - 6, Ильину - 4 года. Отбывать наказание, по мнению прокурорских работников, подсудимые должны в колонии общего режима. Еще двум обвиняемым по делу, Коваленко и Котович, - по 6 лет колонии-поселения. При этом, считает гособвинение, Котович не должна занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трех лет.

Кроме того, со стороны потерпевших в горсуд Петрозаводска поданы многомиллионные иски о компенсации морального вреда.