Бывший замглавы аппарата Белого дома Савельев возглавит аппарат Счетной палаты

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Бывший заместитель главы аппарата правительства РФ Олег Савельев станет руководителем аппарата Счетной палаты. Соответствующую информацию от источника в социально-экономическом блоке правительства "Интерфаксу" подтвердили в аппарате главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

Как сообщалось ранее в четверг, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Савельева от должности заместителя главы аппарата правительства в связи с переходом на другую работу. Распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого Савельев занимал также пост министра по делам Крыма. Это ведомство просуществовало чуть более года: с марта 2014 года, когда в РФ вошел соответствующий субъект, до июля 2015 года, когда переходный период посчитали оконченным, а Крым - интегрированным в состав России.

В 2008-2014 гг. Савельев являлся замминистра экономического развития, а перед этим работал в Центре стратегических разработок (ЦСР), который сегодня возглавляет новый начальник Савельева в Счетной палате Кудрин.

До настоящего момента место главы аппарата Счетной палаты оставалось вакантным. Ранее им руководил Юрий Воронин, который в июне текущего года стал советником председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, а в августе - финансовым омбудсменом.