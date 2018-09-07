Законопроект о борьбе с перекупщиками билетов внесен в Госдуму

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о совершенствовании порядка реализации и возврата билетов на культурно-зрелищные мероприятия, сообщает в пятницу официальный сайт правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Предлагается установить, что реализацией билетов могут заниматься только организации культуры, осуществляющие деятельность в области исполнительских искусств, музеи или уполномоченные такими организациями лица на основании договора. В случаях отмены, замены или переноса мероприятий посетителю будет возмещаться полная стоимость билета", - говорится в документе от 6 сентября.

Цель законопроектов, отмечается на сайте правительства, - совершенствование порядка реализации и возврата билетов, а также решение проблем, связанных с незаконной перепродажей билетов по цене выше стоимости указанной в билете услуги. За нарушение требований предлагается установить административную ответственность.

В случае реализации билетов по цене, превышающей цену, указанную на билете, предлагается установить штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей - для граждан; от 150 до 400 тысяч рублей - для должностных лиц; от 200 до 500 тысяч рублей - для индивидуальных предпринимателей; от 700 тысяч до 1 млн рублей - для юридических лиц.