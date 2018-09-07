В Кузбассе подтопило шахту с находящимися в ней горняками

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Кемеровской области эвакуируют горняков с шахты имени Тихова из-за подтопления одного из участков, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник в администрации шахты.

"На один из участков стала проникать вода, образовалось небольшое подтопление. Для предотвращения инцидентов на производстве было принято решение шахту эвакуировать", - сказал собеседник агентства.

Всего на поверхность выведены 73 горняка, остается вывести еще 180 человек, сообщил он.

Со всеми шахтерами есть связь. Жертв и пострадавших нет, добавил источник.