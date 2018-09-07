Суд отказался взыскать с производителя детского питания более полумиллиарда рублей

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы в пятницу отклонил иск гражданина Украины, требующего взыскать более 550 млн рублей с компаний-производителей детского питания "Бабушкино Лукошко" на основании проданных ему ранее векселей.

"После изучения всех доводов сторон суд отказал в удовлетворении исковых требований Сергея Колесникова", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

В иске Колесников указывает, что в июле 2013 году за 1 млн рублей он приобрел десять простых векселей компаний ООО "Торговый дом Слащёва" и ООО "СТК-С" (входят в группу компаний "Сивма", производящую детское питание), номиналом 55 млн рублей каждый. Когда в апреле 2017 года истец попытался обналичить приобретенные векселя, ему было отказано. После этого он и обратился в суд о взыскании с компаний более 550 млн рублей.

В свою очередь, в ГК "Сивма" считают данные требования не только необоснованными, но и частью попытки рейдерского захвата холдинга с использованием поддельных векселей. Как рассказал представитель компании, по данному факту Управление внутренних дел по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве уже расследует два уголовных дела - о попытке мошеннического хищения 550 млн рублей, принадлежащих ООО "Торговый дом Слащёва", а также в отношении бывшего директора ОАО "Завод детского питания "Фаустово" (входит в ГК "Сивма") Владислава Тарасьяна, подозреваемого в хищении 100 % акций общества, стоимостью не менее 24,5 млн рублей.

"Обвинение пока никому официально не предъявлено, но бывший директор компании-авалиста (поручителя) уже дал показания о том, что был втянут в преступную схему и невольно стал свидетелем всех переговоров рейдеров", - сказал "Интерфаксу" адвокат Роман Кандауров, представляющий в суде интересы ГК "Сивма".

ГК "Сивма" объединяет несколько десятков различных компаний, в том числе производящих детское питание. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром компании является Василий Лабзин.