Суд признал незаконной смену собственника "Завода детского питания "Фаустово"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Десятый арбитражный апелляционный суд Московской области во вторник утвердил решении о фиктивности сделки по смене собственника "Завода детского питания "Фаустово", являющегося основным активом в группе компаний "Сивма", более известной по бренду "Бабушкино Лукошко".

"Апелляционная инстанция отказала в удовлетворении жалобы наших оппонентов, оставив в силе решение арбитражного суда Московской области о признании недействительной записи в реестре акционеров о зачислении 100 % акций на лицевой счет Владислава Тарасьяна, дававших ему право на управление компанией и на ее активы" - сообщил Интерфаксу во вторник адвокат "Сивмы" Роман Кандауров.

По его словам, данное решение позволит компании не только доказать попытку рейдерского захвата со стороны Тарасьяна, но также и добиться отмены совершенных им сделок.

Как ранее сообщал "Интерфаксу" представитель компании, столичная полиция расследует два уголовных дела - о попытке мошеннического хищения 550 млн рублей, принадлежащих ООО "Торговый дом Слащёва" (входит в ГК "Сивма"), а также в отношении бывшего директора ОАО "Завод детского питания "Фаустово" Владислава Тарасьяна, подозреваемого в хищении 100 % акций общества, стоимостью не менее 24,5 млн рублей.

ГК "Сивма" объединяет несколько десятков различных компаний, в том числе производящих детское питание.

По данным системы "СПАРК" бенефициаром компании является Василий Лабзин.