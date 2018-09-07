В Феодосии за сутки выпали почти три месячные нормы осадков

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Рекордные ливни прошли в Крыму: за минувшие сутки с 6 по 7 сентября во время грозы в Ялте выпало 83 мм осадков, в Феодосии - 107 мм, сообщается в пятницу на сайте Гидрометцентра России.

Согласно информации на сайте метеослужбы, в Ялте месячная норма осадков для сентября составляет 42 мм, в Феодосии - 38 мм.

В сообщении говорится, что в Ялте последний сильный ливень был отмечен в позапрошлом веке: в 1893 году метеорологи зафиксировали там суточный максимум в 64 мм.

Сильные дожди в минувшие сутки прошли также в Никитском саду (37 мм), на Ангарском перевале (49 мм) и Ай-Петри (71 мм).

в любимой Феодосии вчера творилось страшное pic.twitter.com/2uILqpMVa2 — elena (@winterofhope) 7 сентября 2018 г.

Причиной непогоды, пояснили в Гидрометцентре, стал малоподвижный циклон, возникший над севером Черного моря. "Он продолжит кружить над полуостровом до начала следующей недели, обеспечивая неустойчивую погоду с дождями грозами", - отмечается в сообщении.

Штормовое предупреждение в связи с циклоном продолжает действовать до 9 сентября на всей территории Крымского полуострова. Ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер 17-22 м/с.