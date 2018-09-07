Метеорологи заверили, что прошедшие в Крыму дожди не были кислотными

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ливни, которые прошли в Крыму, в том числе на севере полуострова, где с пересыхающего отстойника химзавода испаряется сернистый ангидрид, были нейтральными, а не кирслотными, заявляют синоптики.

"Людей запугивают, что кислотные дожди, слезет вся краска (с автомобилей - ИФ). Фон естественный, обычный?", - поинтересовался глава Крыма Сергей Аксенов у представителей крымского гидрометцентра на заседании оперативного штаба в Армянске в пятницу.

"Наша служба продолжает мониторить ситуацию в Красноперекопске и Армянске, на сегодняшний день превышений не обнаружено. Вчера прошли дожди в нашем регионе, они являются нейтральными. Больше того, мне поступила информация по всему Крыму - та же ситуация: нейтральные дожди, все в норме", - сказала начальник лаборатории мониторинга загрязнения атмосферы Красноперекопска Татьяна Стеценко.

Как сообщалось, доцент кафедры геоэкологии географического факультета Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Алексашкин заявил накануне в эфире канала "Крым 24", что ливни, которые начались на полуострове в четверг, очистят атмосферу, однако не исключены и кислотные осадки из-за ситуации в Армянске. "Сернистый ангидрид - это кислотный оксид, естественно, при взаимодействии с любой влагой он образует слабую сернистую кислоту", - сказал ученый.

"Не исключено, что это будет именно кислотный дождь. (...) Пока ветер дует по направлению к Крыму, можно говорить, что часть оксидов попадет и на территорию Крыма, а, может быть, даже дойдет до Симферополя", - отметил кандидат химических наук.

Ржавчина из-за завода

Жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на плохой запах и желтый налет, похожий на ржавчину, который покрывает металлические предметы. На деревьях желтеет и раньше времени опадает листва. Некоторые горожане сообщают также о першении в горле и сыпи на коже.

Власти Крыма объявили о превышении в ночь на 4 сентября предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида на севере полуострова, решили остановить на две недели работу армянского филиала "Титановых инвестиций". Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Химические отходы сбрасываются в отстойник с начала 1970-х годов. Площадь технического водоема - 42 квадратных километра, объем - 30 млн кубометров воды. Кислотонакопитель пересыхает из-за установившейся в нынешнем году засушливой погоды в Крыму. Конденсат образуется из-за перепада ночных и дневных температур.

Власти рассматривают два пути решения проблемы: первый - проложить 10-километровую трубу и перебросить морскую воду в накопитель из Каркинитского залива, если она подойдет по химсоставу, второй - обработать поверхность отстойника известковым молоком (продукт гашения извести, представляющий собой водную суспензию гидроксида кальция).

Сильные дожди, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Крыму до конца нынешней недели из-за образования южного циклона над Черным морем и территорией полуострова. Крымские спасатели распространили экстренное предупреждение на 6-9 сентября.