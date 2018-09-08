СКР начал проверку в связи с аварийной посадкой Ан-24 в Иркутской области

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Следствие проводит проверку по факту аварийной посадки самолета Ан-24 в аэропорту города Усть-Кута Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

"По предварительным данным, в пятницу в 11:00 по местному времени в аэропорту города Усть-Кута совершил аварийную посадку самолет Ан-24 авиакомпании "Сириус-Аэро". При заходе на посадку произошел отказ правого двигателя", - говорится в сообщении.

Воздушное судно выполняло рейс по маршруту "Красноярск-Усть-Кут-Ленск". Посадка произошла в штатном режиме.

На борту самолета находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.