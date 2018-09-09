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Мантуров рассказал о возможности построить военный конвертоплан

Военно-промышленный комплекс начнет работу в случае заказа от Минобороны

Мантуров рассказал о возможности построить военный конвертоплан
Беспилотный конвертоплан RHV-30
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российский ВПК готов построить военный конвертоплан, если поступит соответствующий заказ от министерства обороны, сообщил "Интерфаксу" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы готовы этим заниматься, если будет заказ от министерства обороны. Пока таких работ у нас нет", - сказал Мантуров в кулуарах выставки "Гидроавиасалон-2018".

По его словам, отечественная промышленность обладает наработками в этом направлении. "Если вы обратили внимание, компания "Кронштадт", они уже сегодня перевозят на беспилотнике с изменяемым положением тяги, вертикальным и горизонтальным, 350 кг полезной нагрузки, это нужно просто тиражировать", - отметил министр.

Ранее СМИ сообщали о том, что в России планируют создать конвертоплан для Воздушно-десантных войск.

Конвертоплан - летательный аппарат, сочетающий в себе элементы самолета и вертолета. Взлет осуществляется за счет винтов, которые играют роль несущих. Во время горизонтального полета они поворачиваются и используются в качестве тянущих, так же как на винтовых самолетах.

Ранее несколько российских компаний сообщали о том, что они ведут работы в этой сфере. По данным пресс-службы холдинга "Вертолеты России", в 2019 году компания планирует создать прототип электрического конвертоплана со взлетной массой 1,5 тонны. О планах начать производство конвертопланов сообщала также компания "Беспилотные системы".

В настоящее время в США серийно выпускается пилотируемый конвертоплан Bell V-22 Osprey полетной массой 27,4 тонны, способный развивать скорость до 509 километров в час в самолетном режиме. С 1988 года произведено более 300 таких машин.

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Теги: Денис Мантуров

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