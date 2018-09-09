Опубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент Молдавии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Запись видеорегистратора доказывает, что грузовик спровоцировал аварию с участием автомобиля президента Молдавии Игоря Додона, сообщил журналистам начальник генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь в воскресенье.

По его словам, служба государственной охраны предоставила полиции ролик с видеорегистратора автомобиля, который двигался в президентском кортеже сразу за автомобилем президента. Видеоролик также появился в воскресенье в социальных сетях и на телевидении. На нем видно, как малотоннажный грузовик, в условиях дождя и ограниченной видимости, выезжает для обгона на встречную полосу и сталкивается с президентским автомобилем. В результате сильного удара оба автомобиля отбросило на обочину, Mercedes президента перевернулся. Пострадал также джип охраны.

"Пока рано давать оценки. Полиция начала расследование всех обстоятельств аварии", - сказал Пынзарь.

Врач больницы скорой помощи Кишинева Михай Чекан сообщил журналистам, что Додон несильно пострадал в дорожной аварии.

"После аварии президент был доставлен в больницу. У него есть ушибы, царапины и синяки. Он жаловался на боли в результате ушибов, которые получил при аварии. После оказания первой помощи, он отправился домой. Его состояние - удовлетворительное", - сказал врач.

По его словам, сильнее пострадали мать и средний сын Додона (у него трое сыновей), а также офицер Службы государственной охраны, который находился за рулем Mercedes. Им также оказана помощь, их состояние удовлетворительное.

Как уже сообщал "Интерфакс", авария произошла во второй половине дня в воскресенье, на трассе Кишинев - Кэлэрашь, когда президент возвращался из родного села Садова, расположенного в 60 км от столицы. Машина Mercedes S-класса, в которой ехал глава государства, перевернулась.