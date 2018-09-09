Главные новости
МоскваМВД сообщило о 2 тыс. участников акции оппозиции в центре МосквыВ миреПрезидент Молдавии госпитализирован после ДТПВ РоссииВ Ямало-Ненецкого автономном округе выбрали самого молодого губернатора
В мире

Опубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент Молдавии

Аварию спровоцировал выехавший не встречную полосу водитель грузовика

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Запись видеорегистратора доказывает, что грузовик спровоцировал аварию с участием автомобиля президента Молдавии Игоря Додона, сообщил журналистам начальник генерального инспектората полиции Молдавии Александр Пынзарь в воскресенье.

По его словам, служба государственной охраны предоставила полиции ролик с видеорегистратора автомобиля, который двигался в президентском кортеже сразу за автомобилем президента. Видеоролик также появился в воскресенье в социальных сетях и на телевидении. На нем видно, как малотоннажный грузовик, в условиях дождя и ограниченной видимости, выезжает для обгона на встречную полосу и сталкивается с президентским автомобилем. В результате сильного удара оба автомобиля отбросило на обочину, Mercedes президента перевернулся. Пострадал также джип охраны.

"Пока рано давать оценки. Полиция начала расследование всех обстоятельств аварии", - сказал Пынзарь.

Врач больницы скорой помощи Кишинева Михай Чекан сообщил журналистам, что Додон несильно пострадал в дорожной аварии.

"После аварии президент был доставлен в больницу. У него есть ушибы, царапины и синяки. Он жаловался на боли в результате ушибов, которые получил при аварии. После оказания первой помощи, он отправился домой. Его состояние - удовлетворительное", - сказал врач.

По его словам, сильнее пострадали мать и средний сын Додона (у него трое сыновей), а также офицер Службы государственной охраны, который находился за рулем Mercedes. Им также оказана помощь, их состояние удовлетворительное.

Как уже сообщал "Интерфакс", авария произошла во второй половине дня в воскресенье, на трассе Кишинев - Кэлэрашь, когда президент возвращался из родного села Садова, расположенного в 60 км от столицы. Машина Mercedes S-класса, в которой ехал глава государства, перевернулась.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Молдавия, Игорь Додон

Новости по теме

В мире
Президент Молдавии госпитализирован после ДТППрезидент Молдавии госпитализирован после ДТП
Машина, в которой ехал глава государства, перевернуласьПодробнее
 Прокуроры назвали ошибочной часть обвинений против БутинойПрокуроры назвали ошибочной часть обвинений против Бутиной
Изначально переписку пытались представить как попытку предложить секс в обмен на выгодную должностьПодробнее
 Премьер Абхазии погиб в ДТППремьер Абхазии погиб в ДТП
Глава абхазского правительства возвращался из СирииПодробнее
 РПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалииРПЦ пригрозила порвать с Константинополем в случае признания украинской автокефалии
В Московском патриархате считают, что церковная дипломатия исчерпала себя в диалоге с ВарфоломеемПодробнее
СМИ сообщили о бегающей с ножом женщине в британском городе БарнслиСМИ сообщили о бегающей с ножом женщине в британском городе Барнсли
Очевидцы говорят, что она кричит по-арабски и пытается нападать на прохожихПодробнее
 СМИ узнали о попытке отравления соратника Березовского в ВеликобританииСМИ узнали о попытке отравления соратника Березовского в Великобритании
Полиция вновь взялась за происшествие 2013 года, которое тогда не восприняли всерьезПодробнее
 СМИ сообщили об американских учениях в Сирии "в ответ на российские угрозы"СМИ сообщили об американских учениях в Сирии "в ответ на российские угрозы"
Более 100 бойцов возглавляемой США коалиции начали учения в провинции ХомсПодробнее
 Константинопольский патриархат назначил своих экзархов на УкраинуКонстантинопольский патриархат назначил своих экзархов на Украину
Двое экзархов были назначены "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Акция против пенсионной реформы в Москве9 фото
09 сентября
Акция против пенсионной реформы в Москве
Фотохроника 7 сентября6 фото
07 сентября
Фотохроника 7 сентября
Лучшие фото недели10 фото
07 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваМВД сообщило о 2 тыс. участников акции оппозиции в центре МосквыВ миреПрезидент Молдавии госпитализирован после ДТПВ РоссииВ Ямало-Ненецкого автономном округе выбрали самого молодого губернатораМоскваВ Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человекВ миреПрокуроры назвали ошибочной часть обвинений против БутинойВ миреПремьер Абхазии погиб в ДТП

Участники акций против повышения пенсионного возраста задержаны в городах Поволжья

Опубликовано видео момента ДТП, в котором пострадал президент Молдавии

Аварию спровоцировал выехавший не встречную полосу водитель грузовика Подробнее

Единоросс Орлов лидирует на выборах губернатора Амурской области

Участников акций против повышения пенсионного возраста задержали в городах ЦФО

Евкуров переизбран главой Ингушетии на третий срок

Избирком назвал высокой вероятность второго тура на выборах хабаровского губернатора

Действующий губернатор и его соперник от ЛДПР идут "ноздря в ноздрю" Подробнее

Число жертв теракта в Кабуле достигло семи человек

Полиция в Москве начала задерживать участников митинга против пенсионной реформы

В Абхазии объявили 12 сентября днем траура в связи с гибелью премьера

В Мурманске прошли митинг и шествие против повышения пенсионного возраста

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');