Шестеро иркутян получили сроки по делу об обналичивании 3,4 млрд рублей

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Ангарский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы, которые через банки обналичили 3,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Как отмечается, осужденные в течение двух лет, с 2015 по 2017 годы, использовали реквизиты коммерческих организаций, зарегистрированные на подставных лиц.

"Всего за это время они привлекли на счета подконтрольных им фиктивных организаций более 3,4 млрд рублей, обналичили их и получили доход в виде комиссии на сумму почти 105 млн рублей", - говорится в сообщении.

Суд назначил лидеру преступной группы наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 3,5 млн рублей. Остальным участникам преступной организованной группы назначено условное наказание и штраф в размере от 200 тыс. рублей до 4 млн рублей.

"Правоохранительными органами приняты меры к принудительной ликвидации 65 подставных юридических лиц и 96 организаций со статусом индивидуального предпринимателя", - сообщает пресс-служба прокуратуры.