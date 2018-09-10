Журналист Евгений Примаков победил на довыборах в Госдуму в Саратовской области

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Журналист, член Общественной палаты РФ Евгений Примаков получил 65,15% голосов избирателей на довыборах в Госдуму РФ по Балашовскому одномандатному округу в Саратовской области. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" пресс-секретарь областной избирательной комиссии Татьяна Комольцева.

"Примаков был выдвинут партией "Единая Россия". Он набрал 104 тыс. 227 голосов. Второе место в округе заняла Елена Шанина ("Коммунисты России"), получившая поддержку 11,55% избирателей. Третье место у Станислава Денисенко от ЛДПР, у него 7,24% голосов",- сказала Комольцева.

Явка в округе составила 34,11%.

Примаков - внук бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова.