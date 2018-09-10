МВД РФ проверит информацию о задержаниях журналистов на акциях 9 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - МВД РФ проверяет обстоятельства задержаний журналистов в ходе несогласованных акций, прошедших в России 9 сентября, говорится в сообщении официального представителя ведомства Ирины Волк, опубликованном на сайте Союза журналистов РФ.

Она отметила, что сотрудникам полиции, заступающим на службу по обеспечению общественного порядка на массовых мероприятиях, на инструктажах в обязательном порядке объясняются положения законодательства, регулирующие правовой статус журналистов.

"В настоящее время изучаются все имеющиеся материалы, в том числе показания очевидцев и видеозаписи с мест проведения акций. Для обеспечения объективности проверок организовано взаимодействие с Союзом журналистов России", - добавила Волк.

Между тем "Новая газета" опубликовала список из 17 журналистов региональных СМИ, 15 из которых были задержаны, трое получили травмы в ходе акций против повышения пенсионного возраста, прошедшей 9 сентября в городах РФ.