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Cуд начнет рассмотрение исков телеканалов "Газпром-медиа" к "Яндексу" на следующей неделе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд назначил на вторую половину сентября подготовку по искам телеканалов ТВ3, "Супер", 2Х2 (принадлежат "Газпром-медиа") к компании "Яндекс" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс.Видео".

"Досудебная подготовка по искам Парнас Медиа ("Супер") и ТВ3 к ООО "Яндекс" назначена на 17 сентября, - по иску канала 2х2 на 19 сентября", - сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

При этом она отметила, что иск ТНТ к ООО "Яндекс" оставлен без движения до 20 сентября для устранения недостатков.

Телеканалы просят суд обязать ООО "Яндекс" прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение произведений на сайте Яндекс.ру, а также взыскать с компании 10 тысяч рублей по каждому иску в качестве компенсации за нарушение исключительного права и госпошлину в сумме 400 рублей.

24 августа Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" (принадлежат "Газпром-медиа"), согласно которым Роскомнадзор обязан прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование на yandex.ru перечисленных выше фильмов.

Через неделю "Яндекс" подтвердил, что выполнил требование об удалении пиратского контента, нот отметил, что вместе с пиратским мог быть удален и легальный контент, поскольку поисковик не может их различить.

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Теги: Газпром-медиа, Яндекс

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