Участника убийства студента-антифашиста Карачавы будут судить через 13 лет после преступления

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Александра Зенина, обвиняемого по делу об убийстве в 2005 году студента-антифашиста Тимура Качаравы. Как сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник, дело зарегистрировано в Смольнинском районном суде, на 17 сентября назначено заседание по продлению меры пресечения.

Обвинение полагает, что Зенин в отличие от основного фигуранта дела Александра Шабалина не знал о планах убить Качараву. По мнению следствия, уже после того, как Шабалин нанес студенту семь ударов ножом, Зенин ударил Качараву один раз ногой по голове.

Обвинение Зенину предъявлено по части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия организованной группой).

Как сообщалось, 33-летний Зенин был задержан в конце февраля 2018 года в поселке Песочное Курортного района после 11 лет федерального розыска по обвинению в убийстве, а также возбуждении ненависти и вражды.

В ноябре 2005 года в центре Петербурга на студентов-антифашистов Качараву и его друга Максима Згибая напала группа молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Качарава скончался на месте от ножевых ранений в шею. Згибай с черепно-мозговой травмой и ранением грудной клетки был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Летом 2007 года суд приговорил к 12 годам колонии Шабалина, признанного виновным в убийстве Качаравы и в экстремизме. Других шестерых фигурантов дела, обвиняемых в разжигании ненависти или вражды, суд приговорил к срокам от двух до трех лет, троих из них - к условным срокам. Еще один фигурант был объявлен в розыск, но следствие не называло его имени.