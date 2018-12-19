Участник нападения на студента-антифашиста Качараву в Петербурге получил 1,5 года колонии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Смольнинский суд Санкт-Петербурга вынес приговор Александру Зенину, которого после 11 лет розыска привлекли к ответственности по делу об убийстве в 2005 году студента-антифашиста Тимура Качаравы.

"Зенин вину признал, дело слушалось в особом порядке. Суд по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (в редакции федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ) назначил Зенину наказание в виде лишения свободы на 1,5 года в колонии общего режима", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в среду.

Как установил суд, 13 ноября 2015 года Зенин встретился со знакомыми у Казанского собора Петербурга, проследил за участниками антифашистского митинга на Малой Конюшенной улице и вечером в составе группы напал на антифашистов Качараву и Максима Згибая. Сам Зенин один раз ударил Качараву ногой по голове, а его знакомый Александр Шабалин несколько раз ударил молодого человека ножом, отчего тот скончался. Суд установил, что Зенин не знал о таком намерении. Случившееся было расценено как эксцесс исполнителя.

Как сообщалось, 33-летний Зенин был задержан в конце февраля 2018 года у дома 61 на Пролетарской улице в поселке Песочное Курортного района после 11 лет федерального розыска по обвинению в убийстве, а также возбуждении ненависти и вражды.

В ноябре 2005 года в центре Петербурга на студентов-антифашистов Качараву и его друга Згибая напала группа молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет Качарава скончался на месте от множественных ножевых ранений в области шеи. Згибай с черепно-мозговой травмой и ранением грудной клетки был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Летом 2007 года суд приговорил к 12 годам колонии Шабалина, признанного виновным в убийстве Качаравы, а также в экстремизме. Других шестерых фигурантов дела, обвиняемых в разжигании ненависти или вражды, суд приговорил к срокам от двух до трех лет, троих из них - к условным срокам. Еще один фигурант был объявлен в розыск, но следствие не называло его имени.