Законопроект о росте штрафов за хулиганство на транспорте в 50 раз прошел первое чтение в Думе

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении в 50 раз максимального административного штрафа за мелкое хулиганство на любом виде общественного транспорта, в том числе в поезде и самолете, с 1 тысячи до 50 тысяч рублей.

Предлагается установить, что мелкое хулиганство, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается наказывать штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

Действующая норма, которая распространяется на все случаи без привязки к транспорту, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до тысячи рублей или административного ареста сроком до 15 суток.

Кроме того, нарушение правил фотографирования, видео- и киносъемки либо пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна предлагается наказывать штрафом в размере одной тысячи рублей с конфискацией материального носителя, содержащего фото- и видеоматериалы, или без таковой (сейчас - предупреждение или наложение административного штрафа в размере ста рублей с конфискацией пленки).

Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна предлагается наказывать штрафом в размере от 20 до 40 тысяч рублей или административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток (сейчас - от двух до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток).

За нарушение порядка допуска к выполнению полетов воздушных судов либо правил подготовки и выполнения полетов, если эти действия создали угрозу жизни или здоровью человека, предлагается установить штраф для граждан в размере от 20 до 30 тысяч рублей или лишение права управления воздушным судном на срок от трех до шести месяцев; для должностных лиц - от 50 до ста тысяч рублей; для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Если такое нарушение повлекло по неосторожности причинение легкой или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, штраф предлагается установить на граждан в размере от 30 до 50 тысяч рублей или лишение права управления воздушным судном на срок до года; на должностных лиц - от ста до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.

Сейчас при причинении легкого вреда здоровью штраф установлен в размере от полутора тысяч и до двух тысяч рублей или лишение права управления воздушным судном на срок от трех до шести месяцев; для должностных лиц - от трех до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от 16 до 18 тысяч рублей, а при причинении среднего вреда здоровью - для граждан в размере от двух до 2,5 тысяч рублей или лишение права управления воздушным судном на срок до года; на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 80 до ста тысяч рублей.

Взлет на воздушном судне при наличии неисправностей, с которыми запрещено начинать выполнение полета без разрешения уполномоченного органа либо с нарушением норм пассажировместимости (грузовместимости) или ограничений по полетной массе или центровке воздушного судна предлагается наказывать штрафом на командира воздушного судна в размере от 10 до 20 тысяч рублей или лишение права управления воздушным судном на срок до двух лет (сейчас штраф от двух до 2,5 тысяч рублей или лишение права управления воздушным судном на срок до года).

Управление воздушным судном лицом, не имеющим права управления, предлагается наказывать штрафом в размере от 20 до 50 тысяч рублей (сейчас от двух до 2,5 тысяч рублей).

Управление воздушным судном, не прошедшим государственной регистрации предлагается наказывать штрафом на командира воздушного судна в размере от 10 до 20 тысяч рублей или лишение права управления воздушным судном на срок до двух лет (сейчас от двух до 2,5 тысяч рублей или лишение права управления воздушным судном на срок до года).

Управление воздушным судном, на котором отсутствует судовая и полетная документация, предусмотренная законодательством РФ, либо управление воздушным судном членом летного экипажа, не имеющим при себе документов на право управления данным типом воздушного судна, предлагается наказывать штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей (сейчас от тысячи и до двух тысяч рублей).

Управление воздушным судном лицом, находящимся в состоянии опьянения, предлагается наказывать штрафом в размере 50 тысяч рублей с лишением права управления воздушным судном на срок от двух до трех лет.