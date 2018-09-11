Закон об увеличении штрафа за хулиганство в общественном транспорте рассмотрят в первом чтении

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении в 50 раз максимального административного штрафа за мелкое хулиганство на любом виде общественного транспорта, в том числе в поезде и самолете, с 1 тыс. до 50 тыс. рублей. Предлагается установить, что мелкое хулиганство, совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предлагается наказывать штрафом в размере от 30 до 50 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Действующая норма, которая распространяется на все случаи без привязки к транспорту, предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Кроме того, нарушение правил фотографирования, видео- и киносъемки либо пользования средствами радиосвязи с борта воздушного судна предлагается наказывать штрафом в размере 1 тысячи рублей с конфискацией материального носителя, содержащего фото- и видеоматериалы, или без таковой (сейчас - предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей с конфискацией пленки).

Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна предлагается наказывать штрафом в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей или административный арест на срок от 5 до 15 суток (сейчас - от 2 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток).